لقطة تحبس الأنفاس.. شاهد ما فعله شاب ليبي وسط سيول درنة الجارفة

وسط المياه التي أغرقت مدينة "درنة"، نتيجة العاصفة دانيال، التي ضربت ليبيا وخلّفت الآلاف من الخسائر المادية والبشرية، ظهر شاب يقاوم تيار المياه، وهو متشبث بحبل ألقاه إليه مجموعة من الشباب، يحاولون إنقاذه على منطقة قريبة، وهو ما أصاب رواد وسائل التواصل الاجتماعي بحالة من التعاطف مع الشاب، والتأثر به وهو يصارع الموت.