أسوأ ليلة بتاريخ إيميليا.. مقتل 9 أشخاص وإجلاء الآلاف من جراء فيضانات إيطاليا

وألغي سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الذي كان مقررًا إقامته يوم الأحد، في إيمولا القريبة من كثير من المناطق الأكثر ضررًا، في مسعى لتقليل الضغط على خدمات الطوارئ ومنع مشجعي سباقات السيارات من التوافد على المنطقة التي غمرتها المياه.