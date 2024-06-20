بسبب أضحية العيد.. هجوم هندوسي على متجر تاجر مسلم بالهند

تعرض متجر للنسيج في ولاية هيماشال براديش الهندية، مملوك لرجل مسلم، للنهب والتخريب من حشد هندوسي غاضب.
جاء ذلك بعد أن شارك صاحب المتجر صورة أضحية عيد الأضحى المبارك، عبر حسابه على تطبيق واتساب، بحسب موقع "clarion india".
وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، المتجر وهو يتعرض للتخريب؛ بينما كان رجال الشرطة يراقبون.
وألقى الحشد الملابس من المتجر، فيما كان المئات من الناس يهتفون ويرددون شعارات معادية للإسلام، مرددين: "أطلقوا النار على الأوغاد".
وعملت مجموعات "هندوتفا" ورابطة التجار، على إثارة ضجة لأول مرة في المدينة يوم الثلاثاء الماضي، كما حذروا أصحاب المحلات من تأجير عقاراتهم للمسلمين.
وطلبوا إخلاء العقارات على الفور إذا كانت مؤجرة بالفعل للمسلمين.
كما تقدمت المجموعات بشكوى إلى الشرطة، مدعية أن مشاعرهم جرحت بسبب صور ذبح الأبقار في عيد الأضحى، وطالبوا باتخاذ إجراءات صارمة ضد صاحب المتجر.