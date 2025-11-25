عكس المتوقع.. هذا هو التوقيت المثالي لاستخدام مزيل العرق!

وفي حين أن الأسواق توفر منتجات تجمع بين النوعين، فإن استخدام مضاد التعرق في الصباح يقلل من فعاليته، وقد يترك آثارًا على الملابس، لذلك يُنصح باستخدامه مساءً لضمان أفضل نتيجة.