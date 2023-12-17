عاصفة تغرق فلوريدا الأمريكية بالأمطار وتلغي الاحتفالات بالعطلات

ألغت ولاية فلوريدا الأمريكية، يوم الأحد، استعراضات القوارب وغيرها من مظاهر الاحتفال المرتبطة بالعطلات، بعد أن أسقطت عاصفة 12.7 سم من الأمطار على أنحاء الولاية فلوريدا، وغمرت الشوارع بالمياه، قبل أن تتجه صوب الساحل الشرقي.