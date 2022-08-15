حول العالم في صورة: "حرب الطماطم" في كوريا الجنوبية.. ما سببها؟

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة أنباء "يونهاب" يتراشق مجموعة من المواطنين الكوريين بثمرات الطماطم، وذلك خلال "مهرجان الطماطم" الذي يُقام في مقاطعة هونجسيونج بشمال العاصمة الكورية سيئول.
ويظهر في الصورة تقاذف ثمرات الطماطم يمنة ويسرة كما لو كانت حربًا بين المتنافسين، ولكن في إطار من المرح والضحك، حيث يتراشق زوار المهرجان بمئات الكيلوجرامات من الثمرة الحمراء إلى أن تصير ساحة اللعب حمراء تمامًا.
وأُقيم المهرجان في الفترة من 13 إلى 15 أغسطس، وشمل عددًا من العروض والفعاليات، ومنها حرب أو معركة الطماطم، حيث يتراشق الزوار بالثمرات كما يظهر في الصورة، وكذلك أُقيم على هامش المهرجان سوق لشراء الطماطم بأسعار مغرية.
وأُقيم المهرجان هذا العام في نسخته الحادية عشرة لإظهار التضامن للمزارعين بعد هطول أمطار غزيرة تأثرت بها مزارع الطماطم، وقال بارك ميونج سيو، رئيس المهرجان، في تصريحات نقلتها وكالة "يونهاب": "كانت الأمطار الغزيرة في هونجسيونج مزعجة لمزارع الطماطم". مضيفًا: "نأمل أن تظهر الدعم للمزارعين الذين يعانون، وذلك من خلال الزيارة وشراء الطماطم".