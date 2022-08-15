حول العالم في صورة: "حرب الطماطم" في كوريا الجنوبية.. ما سببها؟

وأُقيم المهرجان هذا العام في نسخته الحادية عشرة لإظهار التضامن للمزارعين بعد هطول أمطار غزيرة تأثرت بها مزارع الطماطم، وقال بارك ميونج سيو، رئيس المهرجان، في تصريحات نقلتها وكالة "يونهاب": "كانت الأمطار الغزيرة في هونجسيونج مزعجة لمزارع الطماطم". مضيفًا: "نأمل أن تظهر الدعم للمزارعين الذين يعانون، وذلك من خلال الزيارة وشراء الطماطم".