في 90 دقيقة.. هكذا ربح مصنع صيني من وفاة ملكة بريطانيا

وفي غضون أسبوع واحد، باع المنتج الصيني ما لا يقل عن نصف مليون علم، بعضها أعلام بريطانية، والبعض الآخر صور للملكة إليزابيث الثانية موسومة بتاريخ ميلادها ووفاتها عن 96 عامًا.