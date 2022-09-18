في 90 دقيقة.. هكذا ربح مصنع صيني من وفاة ملكة بريطانيا

تم الإعلان عن وفاة الملكة في الساعة 6:30 مساءً في يوم 8 سبتمبر.. وبعد 90 دقيقة فقط، بدأت طلبات الآلاف من الأعلام تتدفق على مصنع صيني.
بدأ أكثر من 100 موظف في شركة شاوكسينج للمنتجات السياحية وعلى مدار 14 ساعة في اليوم، في صنع الأعلام ذات الطابع البريطاني فقط.
وفي غضون أسبوع واحد، باع المنتج الصيني ما لا يقل عن نصف مليون علم، بعضها أعلام بريطانية، والبعض الآخر صور للملكة إليزابيث الثانية موسومة بتاريخ ميلادها ووفاتها عن 96 عامًا.
وحسب "سكاي نيوز"؛ فقد جاء الطلب الأول عند الساعة 3 صباحًا بتوقيت شنغهاي لعشرات الآلاف من الأعلام.
وقال المدير العام للمصنع الصيني، فان آي بينغ: "جاء الزبون إلى مصنعنا مباشرة للحصول على المنتجات، والعديد من الأعلام لم تكن مغلفة. وتم وضعها في صندوق وشحنها".