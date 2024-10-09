بعد إنذار "الفرار أو الموت".. "محاكاة" تكشف تداعيات إعصار "ميلتون"

وقال عالِم الأرصاد الجوية جوردان ستيل: "إذا فكرت أنك تستطيع السير في هذا الفيضان، سيكون الأمر سيئًا.. من فضلك لا تفكر بهذه الطريقة.. سوف يحملك هذا الفيضان بعيدًا، خاصة عندما تشير التوقعات إلى أن ارتفاع المياه المندفعة قد يصل إلى 15 قدمًا (نحو 5 أمتار)".