بعد إنذار "الفرار أو الموت".. "محاكاة" تكشف تداعيات إعصار "ميلتون"

كشف "فيديو" محاكاة مرعبة، عن المتوقع حدوثه عندما يضرب إعصار ميلتون ولاية فلوريدا الأمريكية؛ لتحذير السكان من البقاء بمناطق بمسار الإعصار، في أعقاب صدور أوامر إخلاء فورية لهم.
وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن إعصار "ميلتون" ترك خلفه مسارًا كاملا من الدمار، بعد أن ضرب المكسيك، أمس الثلاثاء.
وحسب الصحيفة، فمن المتوقع ارتفاع المياه إلى 15 قدمًا في بعض المناطق، وهو ارتفاع أعلى من حافلة ذات طابقين.
وفي فيديو المحاكاة، الذي بثته "قناة الطقس"، يمكن رؤية ارتفاع مياه الفيضانات إلى ضِعف طول المذيعة ستيفاني أبرامز، تقريبًا.
وفي تعليقها على الكارثة الوشيكة، تقول "أبرامز": "عند هذا المستوى، تغمر المياه الطوابق الأولى من المباني بالكامل، وهناك أماكن قليلة آمنة عندما يرتفع الماء إلى هذا الارتفاع.
ثم تستمر الكاميرا في التحرك فوق المشهد؛ حيث نرى المباني تجرفها الاضطرابات الهائجة من مياه الفيضان، بينما تعلو المياه لتغطي أشجار النخيل الاستوائية وصناديق القمامة وتطفو جذوع الأشجار العائمة على السطح".
وقال عالِم الأرصاد الجوية جوردان ستيل: "إذا فكرت أنك تستطيع السير في هذا الفيضان، سيكون الأمر سيئًا.. من فضلك لا تفكر بهذه الطريقة.. سوف يحملك هذا الفيضان بعيدًا، خاصة عندما تشير التوقعات إلى أن ارتفاع المياه المندفعة قد يصل إلى 15 قدمًا (نحو 5 أمتار)".
وفي سياق ذي صلة، ازدحمت الطرق السريعة الرئيسة في الولاية بصفوف طويلة من السيارات التي تحاول الفرار من الخطر، وتزدحم حركة المرور في الاتجاهين الشمالي والجنوبي؛ حيث يبحث السكان المحليون عن مأوى خارج الولاية وفي ميامي.
ويواصل السكان المحليون المرعوبون محاولة الهروب من الولاية المهددة بعد أن قيل للسكان "بالفرار أو الموت" في تحذير مرعب الليلة الماضية؛ حيث يسارع المسؤولون المحليون إلى إخلاء السكان قبل أن تضرب العاصفة التي تحدث مرة واحدة في القرن، تامبا وسان بطرسبرغ غدًا.