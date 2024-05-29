بالفيديو.. هذه المرأة ارتكبت كلَّ الأخطاء لحظة احتراق مقلاة الطهي

- تغطية النيران بغطاء معدني أو إناء الفويل، ترك الغطاء حتى يبرد الإناء.

- إطفاء مصدر الحرارة "الموقد".

- إذا كان الحريق صغيرًا ويمكن التحكُّم فيه، اسكب صودا الخبز أو الملح عليه لإخماد النار.

- كملاذ أخير: قم برشّ النار بمطفأة حريق كيميائية جافة من الفئة "ب".

- إذا لم تستطع السيطرة على النيران فاتصل بخدمة الإطفاء.

ويقدم الموقع نصائح إضافية؛ وهي:

- لا تحاول إطفاء نار مقلاة الزيت بالماء.

- لا تحاول تحريك الوعاء أو مقلاة الطهي.

- لا تستخدم الدقيق أو مسحوق الخبز أو مساحيق الطبخ الأخرى التي تشبه صودا الخبز أو الملح؛ فهي تحتوي على تركيبة كيميائية مختلفة، ولن تتفاعل بشكل مماثل. سوف يجعلون النار أسوأ.