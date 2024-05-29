بالفيديو.. هذه المرأة ارتكبت كلَّ الأخطاء لحظة احتراق مقلاة الطهي

كشف فيديو مروع عن ردّ الفعل الفوضوي لامرأة من ولاية كونيتيكت الأمريكية، حين اشتعلت النار في مقلاة طهي بها زيت؛ حيث ارتكبت كل الأخطاء التي لا يجب ارتكابها في هذه الحالة.
وحسب صحيفة "نيويورك بوست": نشرت الأمريكية لاتيشا بروست فيديو الحادث على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، وظهرت وهي تقوم بطبخ الطعام في مقلاة مملوءة بالزيت، وفجأة اشتعلت النيران في المقلاة، فقامت "بروست" برفع المقلاة ووضعتها بعيدًا عن الموقد، ثم سكبت عليها الماء، فازداد اشتعال النيران، ومع إصابتها في ذراعها بالزيت المغلي ألقت الإناء على الأرض وفرّت هاربة.
ومع الفيديو قالت "بروست": آمل أن يتعلّم الأخرون من أخطائي، لقد ارتكبت خطأً فادحًا بسكب الماء على الزيت؛ مما تسبّب في اشتعال اللهب أكثر، لينتهي الموقف بإلقاء المقلاة على الأرض وإصابة ذراعها بحروق من الدرجة الثانية.
وفي التعليقات عدّد المشاهدون أخطاءَ "بروست" بسبب الرعب الشديد الذي أصابها، وجعلها تحرك الإناء من مكانه، وتسكب عليه الماء.
ويقول موقع "فاير ريسكيو 1" والمتخصص بالتوعية والوقاية من الحرائق وكيفية مكافحتها: إنّ النار تحتاج إلى ثلاثة أشياء لتظلّ مشتعلة؛ وهي: الحرارة، والأكسجين، والوقود، وللتخلص من النيران يجب إزالة واحد من هذه العناصر.
ويضيف الموقع: إن الاستجابة الواعية والسريعة تضمن ألا يتحوّل حريق بسيط في المطبخ إلى كارثة مدمرة، ثم يقدم الموقع أربع خطوات لإطفاء حريق مقلاة الطهي؛ وهي:
- تغطية النيران بغطاء معدني أو إناء الفويل، ترك الغطاء حتى يبرد الإناء.
- إطفاء مصدر الحرارة "الموقد".
- إذا كان الحريق صغيرًا ويمكن التحكُّم فيه، اسكب صودا الخبز أو الملح عليه لإخماد النار.
- كملاذ أخير: قم برشّ النار بمطفأة حريق كيميائية جافة من الفئة "ب".
- إذا لم تستطع السيطرة على النيران فاتصل بخدمة الإطفاء.
ويقدم الموقع نصائح إضافية؛ وهي:
- لا تحاول إطفاء نار مقلاة الزيت بالماء.
- لا تحاول تحريك الوعاء أو مقلاة الطهي.
- لا تستخدم الدقيق أو مسحوق الخبز أو مساحيق الطبخ الأخرى التي تشبه صودا الخبز أو الملح؛ فهي تحتوي على تركيبة كيميائية مختلفة، ولن تتفاعل بشكل مماثل. سوف يجعلون النار أسوأ.
ويضيف الموقع: من المهم أيضًا أنْ نتذكّر أن ثلاثًا من كلّ خمس إصابات غير مميتة ناتجة عن حريق الطهي المنزلي حدثت عندما حاول الضحية مكافحة الحريق بيديه، وكانت الإصابات الأكثر شيوعًا هي الحروق في اليدين وأسفل الذراعين.