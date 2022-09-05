ناسا تلغي ثاني محاولة لإطلاق صاروخها العملاق إلى القمر

اضطرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، إلى تأجيل إطلاق صاروخها الجديد في برنامج أرتميس آي مون للمرة الثانية خلال أسبوع.
ولم يتمكن مراقبو التحكم من وقف تسرب الهيدروجين على المركبة، تقريبًا منذ بدء إجراءات العد التنازلي.
ولدى ناسا الآن فرصة أخرى لإطلاق الصاروخ اليوم الاثنين أو الثلاثاء.
بعد ذلك، سيتعين على المركبة العودة إلى مبنى التجميع الخاص بها للفحص والصيانة؛ مما يعني مزيدًا من التأخير.
ويُعد إس إل إس أقوى صاروخ طوّرته ناسا على الإطلاق، وهو مصمم لإعادة رواد الفضاء ومعداتهم إلى سطح القمر بعد غياب دامَ 50 عامًا.