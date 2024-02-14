عدو مفاجئ.. 1000 من الكلاب الضالة تتسلل من غزة لـ"إسرائيل" وتهاجم جنود الاحتلال

وقالت الصحيفة وفق ما نقلته اليوم "الجزيرة": إن وزارة الدفاع الإسرائيلية بدأت حاليًا تنفيذ عملية كبيرة لشراء كلاب مدربة من أوروبا؛ للاستعانة بها في حرب غزة؛ إثر فشل كلاب وحدة "عوكيتس" في تنفيذ مهامها بشكل جيد؛ بسبب مهاجمتها من قبل الكلاب الضخمة التي تستخدمها حركة "حماس" في الحرب.