"يغلي الدم في عروقنا".. كيف تؤثر الحرارة المرتفعة في مزاج الإنسان وصحته العقلية؟

ورغم أن العلاقة بين الحرارة والمرض العقلي ليست بديهية أو معروفة بشكل واضح؛ يقول خبير الصحة العقلية في قسم الصحة العالمية بجامعة جورج تاون شباب وحيد، للمجلة: "من السهل أن نفهم كيف أن المرور بتجربة صادمة، مثل الأعاصير مثلًا، يمكن أن يؤثر على الصحة العقلية".