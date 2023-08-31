تحقيقات أمريكية بشأن مشروع "البيت الزجاجي الغامض" الخاص بإيلون ماسك

وطلب مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، معلومات حول المبلغ الذي أنفقته تسلا على المشروع وعلى المزايا الشخصية التي يتمتع بها ماسك، وبالمثل فتحت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) أيضًا تحقيقًا مدنيًّا، حسب ما ذكرته الصحيفة، وطلبت الحصول على نفس المعلومات.