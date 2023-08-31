تحقيقات أمريكية بشأن مشروع "البيت الزجاجي الغامض" الخاص بإيلون ماسك

قررت وكالتان حكوميتان فتح تحقيقات رسمية بشأن ما يوصف بأنه مشروع "البيت الزجاجي الغامض"، الذي تُحقق شركة تسلا الأمريكية بشأن تخصيص مالك الشركة إيلون ماسك ملايين الدولارات له.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن وكالات حكومية ستحقق في "المشروع 42" الذي أثار مخاوف مجلس إدارة "تسلا" حول استخدام الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، حيث كان يستخدم أموال الشركة للمشروع الذي ورد أنه مجرد "بيت زجاجي".
وطلب مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، معلومات حول المبلغ الذي أنفقته تسلا على المشروع وعلى المزايا الشخصية التي يتمتع بها ماسك، وبالمثل فتحت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) أيضًا تحقيقًا مدنيًّا، حسب ما ذكرته الصحيفة، وطلبت الحصول على نفس المعلومات.
وتضمنت خطط المشروع 42، بناء هيكل زجاجي يبدو وكأنه مساحة معيشة بها غرف نوم وحمامات ومطبخ بالقرب من مرافق تسلا في أوستن، وتكساس، وتُصَوره بعض المفاهيم على أنه "مسدس ملتوٍ" أو مكعب زجاجي مشابه لمتجر Apple في الجادة الخامسة.
وقالت الصحيفة إن مجلس الإدارة بدأ تحقيقًا بعد أن أثار الموظفون مخاوف بشأن الزجاج الخاص الذي تم طلبه للمشروع، والذي يعتقدون أنه سيكلف الشركة ملايين الدولارات.
وليس من الواضح ما إذا كان هذا التحقيق قد انتهى وما إذا كان قد تم تنفيذ طلب الشركة الخاص بالزجاج الخاص.
وكما يشير التقرير فإن هيئة الأوراق المالية والبورصات من حقها أن تطلب معلومات عن أي معاملات تزيد قيمتها على 120 ألف دولار عندما يكون لدى أحد المسؤولين التنفيذيين مصلحة مادية فيها.
ويجب أيضًا الكشف للمستثمرين عن أي مزايا شخصية مدفوعة للمديرين التنفيذيين تصل إلى أكثر من 10000 دولار. ومع ذلك بدأت السلطات للتو في النظر في هذه المبادرة، وقد لا تؤدي هذه التحقيقات إلى أي اتهامات رسمية.
وبالإضافة إلى التحقيقات المتعلقة بالمشروع 42، تفيد التقارير بأن شركة تسلا تواجه أيضًا استفسارات من المدعين الفيدراليين بشأن نطاق قيادة سياراتها.
ويتم استجواب الشركة بعد أن ذكرت "رويترز" الشهر الماضي أن سياراتها الكهربائية في كثير من الأحيان لا تلبي تقديرات نطاقها، وأن الشركة أنشأت فريقًا خصيصًا لإلغاء مواعيد الخدمة المتعلقة بشكاوى نطاق القيادة.