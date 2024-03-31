طيران الإمارات تنفي تعرضها للحادث.. شاهد ما حدث بين طائرة الإمارات والخطوط الإثيوبية على ارتفاع 37 ألف قدم

وحسب الفيديو الذي نشرته سلطات الطيران في جمهورية أرض الصومال، قبل دقائق قليلة من الاصطدام، تحرك مراقبو الحركة الجوية في جمهورية أرض الصومال وطلبوا من طيار الخطوط الجوية الإثيوبية أن يغير ارتفاع طائرته بسرعة، وبالفعل استجاب الطيار وصعد إلى ارتفاع 39000 قدم، بينما يمكن الاستماع إلى مراقب الحركة الجوية في مقديشو وهو يوبخ الطيار ويلومه، قائلًا لماذا أخذت الأمر من شخص آخر.