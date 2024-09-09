بعد رصد 4 مسيّرات تحلّق فوقه.. إغلاق مطار أرلاندا في ستوكهولم

ووفقاً لهيئة الطيران المدني، تمّ رصد ما مجموعه 4 مسيّرات، وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث، كما تواصلت مع القوات المسلحة، حتى الآن لم يتم اعتقال أحد.