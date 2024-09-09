بعد رصد 4 مسيّرات تحلّق فوقه.. إغلاق مطار أرلاندا في ستوكهولم

بعد أن تمّ رصد 4 مسيّرات تحلّق فوقه، أغلقت السلطات في ستوكهولم مطار أرلاندا، وفقما أكّدت صحيفة "داغينز نيهيتر".
وأكّدت الصحيفة أن موظفي مركز القيادة والتحكم في المطار دقوا ناقوس الخطر فور رصدهم المسيّرات.
وتمّ تحويل 5 رحلات كان من المفترض أن تهبط في أرلاندا إلى مطارات أخرى في الجزأين الأوسط والغربي من البلاد.
ووفق "روسيا اليوم" تمّ إغلاق المجال الجوي للعاصمة بالكامل لساعات عدة، لكن أُعيد فتحه الساعة 03:30 بالتوقيت المحلي.
وانتشرت المروحيات في سماء ستوكهولم، كما وصلت دوريات الشرطة إلى المطار فور إعلامهم بالحادث.
ووفقاً لهيئة الطيران المدني، تمّ رصد ما مجموعه 4 مسيّرات، وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث، كما تواصلت مع القوات المسلحة، حتى الآن لم يتم اعتقال أحد.
ولم يتم ذكر أي معلومة عمّا إن تم تحييد المسيّرات أم أنها غادرت منطقة المطار بمفردها.
وفي الليلة السابقة، تلقت الشرطة المحلية أيضاً معلومات تفيد برصد مسيّرات وسط مدينة أوبسالا، على بُعد 70 كيلومتراً من ستوكهولم.