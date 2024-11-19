لماذا لم يظهر بايدن في الصورة التقليدية لزعماء العالم بقمة العشرين؟.. "أسوشيتد برس" تكشف السبب

ونقلت "أسوشيتد برس" عن مسؤول كبير في إدارة بايدن، لم يكن مخولًا بالتعليق علنًا؛ أن بايدن وقادةً آخرين فاتتهم الصورة بسبب "مشكلات لوجستية"؛ مؤكدًا أن بايدن كان ينوي أن يكون جزءًا من الصورة، لكن تم التقاطها قبل الموعد المحدد؛ حسب المسؤول.