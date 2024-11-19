لماذا لم يظهر بايدن في الصورة التقليدية لزعماء العالم بقمة العشرين؟.. "أسوشيتد برس" تكشف السبب
لم يظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن في الصورة التقليدية لزعماء العالم في قمة مجموعة العشرين الأخيرة لرئاسته يوم الاثنين؛ وهو ما أرجعه المسؤولون الأمريكيون إلى توقيت جلسة التصوير التقليدية، التي عُقدت بمقر المؤتمر في ريو دي جانيرو، في البرازيل.
وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فقد وصل بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو معًا إلى المكان المخصص؛ ولكن بعد أن التقط المصورون الصورة الرسمية بالفعل.
ووقف "بايدن" و"ترودو" ونَظَرَا حولهما لبعض الوقت؛ بينما كان زعماء العالم الآخرون يتجولون معًا ويتجاذبون أطراف الحديث بعد أن ابتسموا ورفعوا أيديهم المتشابكة من أجل الصورة.
وبسبب تأخر بايدن، فقد ظهر الرئيس الصيني شي جين بينج في المقدمة والوسط بين صفوف الزعماء الذين وقفوا أمام سماء زرقاء ومياه زرقاء في ريو دي جانيرو بالبرازيل.
فيما وقف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الصف الخلفي.
ونقلت "أسوشيتد برس" عن مسؤول كبير في إدارة بايدن، لم يكن مخولًا بالتعليق علنًا؛ أن بايدن وقادةً آخرين فاتتهم الصورة بسبب "مشكلات لوجستية"؛ مؤكدًا أن بايدن كان ينوي أن يكون جزءًا من الصورة، لكن تم التقاطها قبل الموعد المحدد؛ حسب المسؤول.
كذلك لم تنضم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الصورة الجماعية، وهي جزء ثابت من مثل هذه القمم.