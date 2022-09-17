بعد ليلة مؤثرة في قصر "وستمنستر".. أحفاد الملكة يحرسون نعش الجدة

وكان هاري، الذي شاهد هذا العمل على خط المواجهة، خلال جولتيْن من الخدمة في أفغانستان، قد حُرم سابقاً من فرصة ارتداء زيه العسكري، بينما كان يبكي علانية، نظراً لأنه لم يعد أحد أفراد الأسرة المالكة.