حتى الأموات لم يسلموا من العدوان.. الدبابات الإسرائيلية تدهس القبور في جباليا

لم تترك الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمستمرة منذ 69 يومًا حجرًا على حجر في المكان، وخلفت غير الدمار آلافًا من الضحايا، ولم تقف الأمور عند هذا الحد، حيث طال الدمار الأموات والأحياء.