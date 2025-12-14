علماء روس يبتكرون مادة مضافة للبلاستك تقاوم الحرائق

ولتحقيق هذا التأثير، لا تحتاج المادة المضافة إلى أكثر من نحو 8% من وزن المادة الإجمالي، مع بقاء قوة البلاستيك شبه ثابتة، كما يعزّز هذا التركيب ميوعة المواد الخام أثناء عمليات الإنتاج.