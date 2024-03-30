الكويت.. شاهد "الدشداشة دليفري" في 10 أيام تحل أزمة الخياطين قبل عيد الفطر

ونقلت الصحيفة عن عبدالسلام خان، أحد الحياكين في منطقة جابر الأحمد: أن هذا الحل ربما يساهم في التخفيف من أزمة حياكة (الدشداشة) الرمضانية التي تحدث كل عام، لكنه استدرك، قائلاً: "بعض الزبائن لا يرضون بهذه الطريقة، وتشعر أنها أجواء (دشداشة) جاهزة وليست (تفصال)، فالمواطن معتاد على أن يذهب بنفسه لمحل الخياطة الذي تجمعه في الغالب علاقة إنسانية بالخياطين فيه، ومن ثم يخضع للقياسات الدقيقة فربما زاد وزنه أو رغب في عمل تعديل ما أو تشاور مع الخياط في هبة الموسم الجديد من ألوان وأنواع القماش".