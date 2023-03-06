مقتل شخص وإصابة اثنين آخريْن بجروح خطيرة في تحطم طائرة بجزيرة أمريكية

وأوضح البيان -وفق "سكاي نيوز عربية"- أن الطائرة عادت نحو المطار لتهبط اضطراريًّا؛ لكنها تحطمت عند الساعة الثانية و58 دقيقة بعد الظهر بالقرب من تقاطع في نورث ليندنهورست، وهو تقاطع ليس بعيدًا عن مسار سكة حديد لونغ آيلاند.