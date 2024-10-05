أحلامك بالألوان أم بالأبيض والأسود؟.. العلم يفسر ما يحدث ويكشف سببًا غريبًا

وفي سبب غريب، أوضح التقرير أن تلك الأحلام تغيّرت مع ظهور التلفزيون الملون، حيث كشفت دراسة أجريت عام 2008، أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا وربما نشأوا خلال فترة لم يكن انتشر أو اختُرع فيها التلفاز الملون، يحلمون بالألون بنسبة 34 بالمئة فقط، في حين من تقل أعمارهم عن 25 عامًا قالوا إن ذلك يحدث معهم بنسبة 68 بالمئة.