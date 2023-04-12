فيديو لا يُصدّق.. مشهد يحير العلماء لأنثى فيل تُقشّر الموز قبل تناوله!

تكشف لقطات مذهلة كيف تستمتع أنثى فيل في حديقة حيوان برلين، بتقشير الموز قبل تناوله، وهو ما حيّر العلماء ودفعهم إلى دراسة هذا السلوك المعقّد لدى هذه الأنثى.
وحسب تقرير علمي بصحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن فاكهة الموز اللذيذة والغنية بالبوتاسيوم، طعام شهي شائع بين الحيوانات، بما في ذلك الغوريلا والفيلة، وفي معظم الأحيان تلتقط الأفيال الموز بخرطومها وتضع كل شيء في أفواهها.
ومع ذلك، يبدو أن فيلًا آسيويًا صعب الإرضاء في حديقة حيوان برلين لا يستمتع بتناول قشرة الفاكهة القاسية، حيث تعلم كيفية تقشيرها.
وتكشف اللقطات المذهلة كيف تعصر أنثى الفيل "بانج بها" الموزة لتكسير قمتها، وتهز محتوياتها، وتتخلص من القشرة، وتلتقط اللب الناعم وتضعه في فمها.
ونظرًا لأن "بانج بها" تعيش بمفردها، يعتقد العلماء أنها تعلمت على الأرجح هذه التقنية من خلال مشاهدة حراس الحديقة وهم يقشّرون الموز بأنفسهم.
ويشير هذا إلى أن الأفيال لديها القدرة المعرفية على تعلّم "سلوكيات التلاعب المعقدة المشتقة من الإنسان".
وقال الدكتور مايكل بريخت من مركز برنشتاين لعلوم الأعصاب الحاسوبية في جامعة هومبولت في برلين: "لقد اكتشفنا سلوكًا فريدًا للغاية، ما يجعل تقشير الموز لدى (بانج بها) فريدًا للغاية مزيجًا من العوامل كالمهارة والسرعة والفردية بدلًا من عنصر سلوكي واحد".
ولا تقوم "بانج بها" بتقشير كل موزة تعطى لها، حيث تأكلها كاملة خضراء أو صفراء تمامًا، مثل أقرانها.
كما أنها ترفض تمامًا الموز البني تمامًا، ولكن عندما يتم تقديم موزة صفراء مع بقع بنية، فإنها تدير تقنية التقشير الخاصة بها.
وفي الواقع، هذا لا ينطبق إلا عندما تستمتع وحدها بوجبة خفيفة من الفواكه.
وعند تقديم كومة من الموز الأصفر والبني حول أفيال أخرى، تأكل "بانج بها" أكبر عدد ممكن، ثم تحتفظ بالآخر لتقشيرها لاحقًا.
ولا يُظهر أي من الأفيال الأخرى في حديقة الحيوان هذا السلوك، ولا يوجد سوى عدد قليل من الحالات المسجلة له في الوجود.
وفي دراستهم عن "بانج بها"، والتي نُشرت في دورية "Current Biology"، يقول الباحثون المقيمون في ألمانيا إنه لا يزال من غير الواضح سبب تقشيرها للموز على الإطلاق، ناهيك عن المواقف المحددة للغاية.
وتقول نظريتهم الرائدة إنها تعلمت القيام بذلك من خلال مراقبة مربيها، وهم يزيلون قشر الفاكهة أمامها.
ومن المعروف أن الأفيال بارعة بشكل خاص في التعامل مع جذوعها، حيث شوهدت تستخدمها في الطلاء، واقتحام عربات الطعام ودغدغة أنف الإنسان.
علاوةً على ذلك، غالبًا ما تُظهر ذكاءً متقدمًا، وتكون قادرة على فهم أن الشيء المشار إليه هو موضع اهتمام.
لكن تقشير الموز من قبل "بانج بها" يُظهر مستوى جديدًا من القدرات الاستدلالية والمعرفية.
وكتب الباحثون: "كان تقشير الموز بواسطة "بانج بها" أسرع من تقشير البشر له، ومن ثم، فإن استراتيجية "بانج بها" اللمسية فعالة بشكل ملحوظ، حيث إن البشر يتلاعبون بمهارات عالية، وهذا الأداء الرائع يتناسب مع العصب الغني للجذع والتحكم الحركي المعقد به".
ولا يزال الباحثون غير متأكدين من سبب كون "بانج بها" الفيل الوحيد في حديقة حيوان برلين الذي أظهر تقنية تقشير الموز.
وكتبوا: "حقيقة أن نسل "بانج بها" لم تحصل على ميزة تقشير الموز تشير إلى أن هذه المهارة لا تنتقل بسهولة عن طريق التعلم، وقد يكون لميل "بانج بها" إلى التقشير فقط عندما تكون بمفردها، إمكانيات محدودة للتعلم القائم على الملاحظة، ومع ذلك، من المفترض أن الأفيال الأخرى راقبت تقشير الموز مرات عديدة".
ويتساءل الفريق عما إذا كانت هذه العادات تنتقل عادة داخل عائلات الأفيال، وهم الآن يبحثون في سلوكيات جذعية أخرى لاختبار النظرية.