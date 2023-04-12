فيديو لا يُصدّق.. مشهد يحير العلماء لأنثى فيل تُقشّر الموز قبل تناوله!

وقال الدكتور مايكل بريخت من مركز برنشتاين لعلوم الأعصاب الحاسوبية في جامعة هومبولت في برلين: "لقد اكتشفنا سلوكًا فريدًا للغاية، ما يجعل تقشير الموز لدى (بانج بها) فريدًا للغاية مزيجًا من العوامل كالمهارة والسرعة والفردية بدلًا من عنصر سلوكي واحد".