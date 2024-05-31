بينهم مناهض للإسلام وشرطي.. هجوم في ألمانيا يخلّف جرحى والمستشار يعلّق!

وكتب "شولتس" على منصة "إكس": "العنف غير مقبول إطلاقًا في ديموقراطيتنا"، فيما أوردت عدة وسائل إعلام ألمانية أن بين الجرحى ناشطًا مناهضًا للإسلام وشرطيًّا، مشيرة إلى أن المهاجم قتل برصاص قوات حفظ النظام.