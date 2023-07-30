شاهد.. انفجار مرعب خلال تجمع لحركة طالبان يخلف 45 قتيلاً في باكستان

وفي التفاصيل، بيّنت المشاهد المصورة أشخاصًا يقفون للاستماع لكلمة أحدهم في التجمع السياسي في خيمة خارجية، ليسمع فجأة دوي انفجار ضخم، كما أظهرت صور أخرى متداولة تناثر الكراسي والطاولات وجزء كبير من الخيمة، فيما غطت بقع الدماء المكان، والمصابون كانوا على الأرض.