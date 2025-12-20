بسبب الضباب الكثيف .. قطار نيودلهي السريع يصدم قطيع أفيال في الهند ويقتل 7 منها

قُتلت سبعة أفيال وأُصيب فيل واحد، صباح اليوم السبت، بعد أن صدمها قطار «سايرانغ – نيودلهي راجداني» السريع في ولاية آسام شمال شرقي الهند.
ووقع الحادث في منطقة هواجي، عندما اصطدم القطار بقطيع من الأفيال، ما أدى إلى انحراف خمس عربات ومحرك القطار، دون تسجيل أي إصابات بين الركاب.
وأشار سوهاش كادام، مسؤول قسم الغابات في ناجاون، إلى أن الضباب الكثيف في قرية تشانججوراي ربما كان عاملًا مساعدًا في وقوع الحادث، موضحًا أن عمليات تشريح الأفيال النافقة جارية، فيما يخضع الفيل المصاب للعلاج.
من جانبه، صرّح كابينجال كيشور شارما، كبير المتحدثين باسم سكة حديد الشمال الشرقي، بأن سائق القطار استخدم الفرامل الطارئة فور رؤيته القطيع، إلا أن الاصطدام وقع في منطقة لا تُعد ممرًا معتمدًا لعبور الأفيال.
وأضاف أن الركاب جرى إيواؤهم في عربات أخرى، فيما واصل القطار رحلته بعد فصل العربات المتضررة، ولا تزال عمليات الإنقاذ والإصلاح مستمرة في موقع الحادث.