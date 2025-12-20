بسبب الضباب الكثيف .. قطار نيودلهي السريع يصدم قطيع أفيال في الهند ويقتل 7 منها

وأشار سوهاش كادام، مسؤول قسم الغابات في ناجاون، إلى أن الضباب الكثيف في قرية تشانججوراي ربما كان عاملًا مساعدًا في وقوع الحادث، موضحًا أن عمليات تشريح الأفيال النافقة جارية، فيما يخضع الفيل المصاب للعلاج.