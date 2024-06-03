بعد اجتياح بأكثر من 3 ملايين متابع خلال ساعات.. هذا ما فعله ترامب ببايدن على "تيك توك"

وقال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم حملة ترامب: "لن نترك أي جبهة دون حماية.. هذا يمثل التواصل المستمر مع الجمهور الأصغر سنًّا، الذي يستهلك المحتوى المؤيد لترامب والمناهض لبايدن".