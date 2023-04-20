أرقام صادمة.. تداعيات "كوفيد-19" أرجعت العالم أكثر من 10 سنوات للوراء!

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة: إن هذه التغطية تراجعت في 112 دولة، وبين عامي 2019 و2021 انخفض معدل تلقيح الأطفال في العالم 5 نقاط مئوية إلى 81 في المائة، وهو مستوى غير مسبوق منذ 2008، وفوّت 67 مليون طفل لقاحات، خصوصًا في إفريقيا وجنوب آسيا، بينما لم يحصل 48 مليونًا على أي جرعة على الإطلاق.