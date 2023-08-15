الكويت ترصد متحوراً فرعياً لفيروس كورونا.. وتؤكد: لا يدعو للقلق

وأشارت إلى أنه استناداً للمعطيات العلمية الأولية فلا يوجد دليل على أن المتحور الجديد أكثر خطورة من المتحورات الأخرى والتي رصدت مسبقاً غير أنه لوحظ سرعة انتشاره في بعض المناطق حول العالم، مؤكدة في الوقت ذاته على استقرار المؤشرات التقييمية للوضع الصحي والسريري داخل الكويت.