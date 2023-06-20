آخر تحديث لـ"سكان الكويت".. المواطنون 1.488 مليون نسمة والوافدون 3.276 ملايين

سجل عدد السكان في الكويت نموًّا بنسبة 9.3% خلال العام 2022، ناتجة بصورة رئيسية عن ارتفاع عدد غير الكويتيين، بنحو 379.491 ألف نسمة، وبما نسبته 13.1%.