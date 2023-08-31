دراسة طبية حديثة في كندا.. الجرَّاحات النساء أفضل من الرجال

وتضمنت الدراسة متابعة المشاكل التي تحدث بعد الجراحة، مثل وفاة المريض، أو إعادة الدخول إلى المستشفى، أو حدوث مضاعفات طبية؛ بعضها مضاعفات كبيرة.. وأظهرت الدراسة أيضًا تحسنًا في نتائج المرضى الذين يتلقون العلاج من قِبَل الجراحات النساء على مدى 90 يومًا بعد الإجراء الجراحي.