مسلسل حوادث "بوينغ".. شاهد طائرة تفقد إطاراً أثناء إقلاعها من لوس أنجلوس

وبحسب متحدّث باسم "بوينغ"، فإنّ "يونايتد إيرلاينز" تسلّمت هذه الطائرة في 1994، أي قبل 30 عاماً، وتوقفت "بوينغ" عن إنتاج هذا الطراز في 2004. ودفع هذا الحادث هيئة تنظيم الطيران الأمريكية إلى فتح تحقيق جديد.