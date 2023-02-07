5 معايير دقيقة.. هكذا يجري تشييد الأبنية المضادة للزلازل قبل وقوع الكارثة

تتكرر الكوارث الطبيعية على الأرض بين الفينة والأخرى، سواء كانت زلزالاً أو بركاناً أو فيضاناً، ولذلك فإن الحل العملي الوحيد هو الاستعداد بشكل مسبق للأزمات، لا سيما في المناطق التي تكون معرضة بشدة لهذه الكوارث، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وعقب الزلزال الشديد الذي ضرب تركيا وسوريا، يوم الاثنين، وأودى بحياة الآلاف، عاد النقاش إلى الواجهة بشأن البناء المضاد للزلازل.