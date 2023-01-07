بعد جدل ونقاشات مطولة.. الغذاء والدواء الأمريكية توافق على دواء ألزهايمر

ووافقت إدارة الغذاء والدواء على ذلك العقار الذي اخترعه علماء أمريكيون ويابانيون، للأشخاص الذين يعانون من مرض خفيف أو في مرحلة مبكرة من المرض، مشيرة إلى أن الدواء لا يعالج ألزهايمر لكنه يبطئ تطوّر المرض بشكل سريع، لكنها حذرت في ذات الوقت من أنه قد يتسبب للبعض في آثار جانبية مثل تورم الدماغ؛ لذلك سيكون المريض بحاجة لمتابعة حالته باستمرار.