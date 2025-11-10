في أقل من 10 دقائق.. ساعة "باتيك فيليب" تُباع بـ17.6 مليون دولار

الساعة التي تحمل الرقم المرجعي 1518، تعود لعام 1943، وتُعد واحدة من أربع ساعات فقط من هذا الطراز صُنعت من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهي ميزة نادرة جعلتها أكثر جاذبية من النسخ المصنوعة من الذهب.