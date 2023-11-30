"عملاق الدبلوماسية الأمريكية".. وفاة هنري كيسنجر

يشار إلى أن كيسنجر الذي كان لاعباً رئيسيًّا في الدبلوماسية العالمية خلال الحرب الباردة وحائزاً على نوبل للسلام، أطلق التقارب مع موسكو وبكين في سبعينيات القرن الماضي، معتمداً على رؤية براغماتية للعالم تعد نوعاً من "السياسة الواقعية" على الطريقة الأمريكية.