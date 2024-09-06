ثاني أقوى إعصار بالعالم في 2024.. شاهد لحظة وصول "ياغي" إلى اليابسة في إقليم هاينان الصيني

ويصنف الإعصار ياغي كثاني أقوى إعصار مداري في العالم في عام 2024 حتى الآن، إذ جاء مصحوبًا برياح متواصلة بلغت سرعتها القصوى 245 كيلومترًا في الساعة بالقرب من مركزه. وجاء في الترتيب بعد "الإعصار بريل" الأطلسي المصنف من الفئة الخامسة والأكثر شدة في حوض المحيط الهادئ هذا العام.