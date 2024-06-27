واقعة حقيقية.. لماذا يخاف الإسرائيليون من التمر الفلسطيني ويمنعون دخوله إلى غزة؟

ونشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في وقت سابق، تقريرًا عن المواد التي ظلت "إسرائيل" تحظر دخولها للقطاع؛ ومنها "أجهزة التهوية، وأسطوانات الأكسجين، وأدوية التخدير، وأنظمة تنقية المياه، وأجهزة الأشعة السينية والعكازات".