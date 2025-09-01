صحة ترامب تثير الجدل مجددًا وسط شائعات متصاعدة

عاد الجدل حول الوضع الصحي للرئيس الأميركي دونالد ترامب (79 عامًا) إلى الواجهة بعد انتشار شائعات ونظريات مكثفة على منصات التواصل الاجتماعي، وصلت إلى حد تداول وسم مثير بعنوان "ترامب مات" على منصة "إكس" يوم السبت، في أعقاب غيابه عن بعض الفعاليات العامة وظهور صور أظهرت كدمة متكررة على يده.
وفي مواجهة هذه التكهنات، نشر ترامب على منصته "تروث سوشال" الأحد رسالة أكد فيها أنه يشعر بأنه في "أفضل حالاته الصحية على الإطلاق"، مضيفًا أن العاصمة واشنطن أصبحت "منطقة خالية من الجريمة".
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ترامب شوهد الأحد وهو يرتدي بنطالًا وقميصًا أسودين مع قبعة بيضاء تحمل شعار USA أثناء دخوله سيارة رياضية سوداء في البيت الأبيض، قبل أن يتوجه موكبه إلى نادي ترامب الوطني للغولف في ستيرلينغ بولاية فرجينيا قرابة العاشرة صباحًا.
وبحسب مراسلي البيت الأبيض، فإن هذا الظهور يأتي بعد أيام من غياب ترامب عن الأنشطة العلنية منذ مشاركته في اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، الأمر الذي غذّى الشائعات قبل أن يرد الرئيس بنفسه وينفيها بشكل مباشر.