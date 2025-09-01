صحة ترامب تثير الجدل مجددًا وسط شائعات متصاعدة

عاد الجدل حول الوضع الصحي للرئيس الأميركي دونالد ترامب (79 عامًا) إلى الواجهة بعد انتشار شائعات ونظريات مكثفة على منصات التواصل الاجتماعي، وصلت إلى حد تداول وسم مثير بعنوان "ترامب مات" على منصة "إكس" يوم السبت، في أعقاب غيابه عن بعض الفعاليات العامة وظهور صور أظهرت كدمة متكررة على يده.