لهذه الأسباب.. الدببة القطبية تواجه خطر المجاعة

وفي أشهر الصيف الخالية من الجليد، اعتمدت الدببة استراتيجيات مختلفة للبقاء على قيد الحياة، فبينما حصل بعضها على قسط من الراحة والحفاظ على طاقتها، حاولت غالبيتها البحث عن النباتات أو التوت أو السباحة؛ لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم العثور على الطعام.