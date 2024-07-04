ارتفاع عدد ضحايا إعصار بيريل في جامايكا إلى 9 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا إعصار بيريل الذي اجتاح جامايكا أمس الأربعاء، إلى 9 أشخاص على الأقل؛ حيث ضرب الإعصار الساحل الجنوبي، متسببًا في اقتلاع الأشجار والأسقف وتدمير المزارع، وإجلاء السكان، وإغلاق المطارات في كينجستون وخليج مونتيو السياحي، ومن المتوقع أن يزداد العدد مع عودة الاتصالات في المناطق المتضررة.
وقال رئيس وزراء جمهورية جامايكا أندرو مايكل هولنيس: إن حوالى 500 جامايكي فروا إلى الملاجئ، محذرًا من أن الأسوأ لم يأتِ بعد.
وأشار المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إلى احتمال حدوث سيول وانهيارات طينية مهددة للحياة في معظم أنحاء جامايكا وجنوب هايتي، مع توقع هبوب رياح خطيرة وعواصف في جزر كايمان.