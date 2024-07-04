ارتفاع عدد ضحايا إعصار بيريل في جامايكا إلى 9 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا إعصار بيريل الذي اجتاح جامايكا أمس الأربعاء، إلى 9 أشخاص على الأقل؛ حيث ضرب الإعصار الساحل الجنوبي، متسببًا في اقتلاع الأشجار والأسقف وتدمير المزارع، وإجلاء السكان، وإغلاق المطارات في كينجستون وخليج مونتيو السياحي، ومن المتوقع أن يزداد العدد مع عودة الاتصالات في المناطق المتضررة.