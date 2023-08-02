بعد حادث في البرازيل.. لماذا تستدعي "جنرال موتورز" مئات السيارات؟

قالت شركة جنرال موتورز، يوم الثلاثاء: إنها ستستدعي ما يزيد قليلًا على 900 سيارة قديمة في جميع أنحاء العالم بها مشكلة في الوسائد الهوائية، بعد حادث في البرازيل.