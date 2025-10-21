الصين تكمل بناء أول مركز بيانات تحت المياه يعمل بطاقة الرياح في العالم

أكملت الصين بناء مشروع أول مركز بيانات تحت المياه يعمل بطاقة الرياح في العالم في بلدية "شانغهاي" شرق الصين؛ مما يمثّل نموذجًا للتنمية الخضراء في البنية التحتية للحوسبة.
وحصل المشروع، الواقع في منطقة "لين-قانغ" الخاصة بمنطقة الصين "شانغهاي" التجريبية للتجارة الحرة، -وفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"- على استثمارات بلغت قيمتها 1.6 مليار يوان (نحو 226 مليون دولار أمريكي).
ويتمتع بإجمالي قدرة كهربية تبلغ 24 ميجاواط، وفقًا للجنة إدارة منطقة "لين-قانغ" الخاصة.
ومقارنة مع مراكز البيانات التقليدية القائمة على الأرض، تم تصميم المشروع لاستخدام أكثر من 95% من الكهرباء الخضراء، مما يقلل استهلاك الطاقة بنسبة 22.8%، واستخدام المياه والأراضي بنسبتي 100% وأكثر من 90% على التوالي.
وقالت اللجنة: "إن إكمال المشروع يسجّل اختراقًا في التنمية المتكاملة بين مركز البيانات تحت المياه والطاقة المتجددة البحرية ويوفّر نموذجًا للتنمية الخضراء منخفضة الكربون للبنية التحتية للحوسبة وكذلك لاستهلاك طاقة الرياح البحرية محليًا".