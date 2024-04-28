شاهد.. بيع "أغلى قطعة تذكارية" من سفينة تيتانيك الغارقة منذ 112 عامًا

جدير بالذكر، أن "آر إم إس تيتانيك - RMS Titanic"‏ هي سفينة ركاب إنجليزية عملاقة عابرة محيط منتظمة، كان أول إبحار لها في 10 أبريل 1912 من لندن إلى نيويورك عبر المحيط الأطلسي، وبعد أربعة أيام من انطلاقها في 14 أبريل 1912 اصطدمت الباخرة بجبل جليدي قبل منتصف الليل بقليل، مما أدى إلى غرقها بالكامل بعد ساعتين وأربعين دقيقة من لحظة الاصطدام في الساعات الأولى ليوم 15 أبريل 1912.