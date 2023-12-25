بعد 9 سنوات.. خبراء يقدمون مقترحًا لحل لغز الطائرة الماليزية "في أيام"

كما قدم مارتشاند وبليلي "دليلاً إضافيًا على أن جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بالطائرة قد تم إيقاف تشغيله وأن الانعطاف الذي قامت به الطائرة بعيدًا عن مسار الرحلة لا يمكن أن يكون من تنفيذ الطيار الآلي".