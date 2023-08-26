استعان بفيديوهات يوتيوب لتوليد زوجته في المنزل فأنهى حياتها

وأنجبت الأم طفلًا سليمًا، لكن بعد ذلك لم يتمكّن زوجها وأفراد أسرتها من وقف فقدان الدم، فتم نقلها إلى المستشفى حيث توفيت، في حين أن الطفل بخير ويتم علاجه.