تواصل الإضراب بالمصافي الفرنسية رغم التهديدات الحكومية بإجبار العمال على استئناف النشاط

يستمر الإضراب في المصافي الفرنسية رغم التهديدات الحكومية بإجبار العمال على العمل. ويشمل الإضراب كلاً من مصافي "إيسو- إكسون موبيل" التي حاولت الحكومة إلزام عمالها بالعودة إلى العمل، في وقتٍ أعلنت فيه إدارة ""توتال-إينيرجيز"، التي يواصل فيها المضربون منع نقل المحروقات إلى محطات الوقود، مكافأة استثنائية توزع على "جميع موظفيها في العالم"، وتعادل راتب شهر واحد في ديسمبر مع تحديد سقف "للرواتب الكبرى".