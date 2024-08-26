البرازيل تعلن حالة الطوارئ بسبب الحرائق

أعلنت حكومة ولاية ساو باولو البرازيلية، حالة الطوارئ في 45 بلدية، بسبب الحرائق الشديدة التي اندلعت جنوب شرق البرازيل.
وأفادت السلطات بأن أكثر من 15 ألفاً من رجال الإطفاء وبدعمٍ من الطائرات العسكرية يكافحون النيران، مشيرة إلى أنه تمّ اعتقال شخصَيْن بتهمة إشعال الحرائق.
وأظهرت بيانات من المعهد الوطني البرازيلي للبحوث الفضائية، أن 3175 حريقاّ تمّ تسجيلها في ولاية "ساو باولو" خلال الفترة بين 1 إلى 23 أغسطس الجاري، وهو أكبر عدد من الحرائق في شهر أغسطس منذ عام 1998.
وأوضحت وزيرة البيئة البرازيلية مارينا سيلفا؛ أمس، أن بلادها في حالة حرب مع الحرائق والجريمة، وأن الشرطة بدأت بفتح تحقيقاتها في أسباب الحريق.