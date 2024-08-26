البرازيل تعلن حالة الطوارئ بسبب الحرائق

وأظهرت بيانات من المعهد الوطني البرازيلي للبحوث الفضائية، أن 3175 حريقاّ تمّ تسجيلها في ولاية "ساو باولو" خلال الفترة بين 1 إلى 23 أغسطس الجاري، وهو أكبر عدد من الحرائق في شهر أغسطس منذ عام 1998.