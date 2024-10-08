نوبل 2024.. منح جائزة الفيزياء لعالميْن نظرًا لاكتشافات تُمَكّن التعلم الآلي

ومُنحت جائزة العام الماضي لكل من "بيير أغوستيني" و"فيرينك كراوس" و"آنا لويلييه"؛ لعملهم في إنشاء نبضات ضوئية قصيرة للغاية، يمكنها تقديم صورة سريعة للتغيرات داخل الذرات؛ مما قد يحسن من اكتشاف الأمراض.