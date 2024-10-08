نوبل 2024.. منح جائزة الفيزياء لعالميْن نظرًا لاكتشافات تُمَكّن التعلم الآلي

حصل العالمان "جون هوبفيلد" و"جيفري هينتون" على جائزة "نوبل" للفيزياء لعام 2024؛ لاكتشافهما التعلم الآلي داخل الشبكات العصبية الاصطناعية.
وسوف يتقاسم العالمان جائزة الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم البالغة قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (1.1 مليون دولار)؛ نظرًا لاستخدامهما أدوات الفيزياء لتطوير أساليب تُشَكل أساس التعلم الآلي القوي.
ومُنحت جائزة العام الماضي لكل من "بيير أغوستيني" و"فيرينك كراوس" و"آنا لويلييه"؛ لعملهم في إنشاء نبضات ضوئية قصيرة للغاية، يمكنها تقديم صورة سريعة للتغيرات داخل الذرات؛ مما قد يحسن من اكتشاف الأمراض.