بالفيديو.. سيول شديدة تضرب مرسى مطروح في مصر

وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع"، تَلَقّت غرف عمليات المحافظة، عدة بلاغات عن وجود تجمعات لمياه الأمطار، تعيق حركة المواطنين في عدد من المناطق، ووجود مناطق تحتاج لتصريف المياه لمنع تضرر المساكن أو الطرق، بسبب تساقط الأمطار الغزيرة، وتم الدفع بمعدات مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والدفاع المدني للتعامل مع البلاغات.